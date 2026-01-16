DEM'in Halep provokasyonu Akit TV'de boşa düşürüldü!

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı terör örgütü SDG/YPG'nin çocukları ve kadınları canlı kalkan olarak kullanması AKİT TV'de ifşa oldu.

YPG'li teröristlerin Halep'ten çekilmesi sonrası DEM Parti provokasyona başlayarak, "Halep'te sessiz soykırım provası yapıldı, bize sessiz kalın diyorlar, asla sessiz kalmayacağız" diyerek kadın ve çocukların öldürüğü yalanıyla kara propagandaya başlamıştı.

Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in hazırlayıp sunduğu "Derin Kutu" programında konuşan Yeniakit yazarı Kenan Alpay, DEM'in provokasyonunu Akit TV'de boşa düşürdü.

Alpay yaptığı açıklamada, "Şimdi 14 yaşındaki kız ve sağdaki silahı da o kızın kullandığı silah. Nedir biliyor musunuz? Bir özel yapım Sniper'dır bu, tabii keskin nişancı tüfeği. Bu keskin nişancı, yani her yerde bulunacak bir silah değil. Yani Kalaşnikof ya da G3 falan değil bu. Şimdi bizde Türkiye'de Türk solunun söylemi nedir? PKK'lıların söylemi nedir? "Çocuk işçi olmasın, çocuk gelin olmasın." O da tamam. Peki şimdi şu kızlara bir bakın! Şu kızlar kaç yaşında? Çocuk işte hepsi. Çocuk gelin olmasın, çocuk gerilla olsun, çocuk militan olsun, çocuk sniper olsun. İşte bu kızlar, sonra gitsin orada Arap'ı öldürsün, PKK'ya uymayan Kürt'ü öldürsün. Yani bir taraftan LGBT'yi savunuyorlar, çocuk işçiliğine, çocuk gelinliğine karşı çıkıyorlar" dedi.