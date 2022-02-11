Demet Akalın’ın online alışverişle imtihanı dalga konusu oldu

Sanatçı Demet Akalın, internet üzerinden fiyatı 300 lira olan el ütüsünü iki kez daha sepete ekleyince, bir adet fiyatı 300 lira olan el ütüsünün fiyatı bir anda iki kat artarak 900 liraya fırladı. Akalın fiyattaki saniyelik değişimde etkisi olan adet sayısını fark etmeyip sosyal medya hesabından isyan etti.

Şarkıcı paylaşımında “Almayın! 300 liralık el ütüsü bir saniye içinde önce 600 sonra 940 oldu. Yuh ya dolandırıyorsunuz milleti! Şikayet edeceğim!” ifadelerini kullandı. Akalın’ın sepetine aynı üründen 3 adet eklediğini farkeden takipçileri, Akalın’ı dalga konusu yaptı.

Takipçilerinin uyarılarını farkeden Akalın, “Az kalsın üç tane ütü alıyordum” diyerek kendi yaptığı hataya kendisi de güldü.