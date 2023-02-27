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Gündem Demet Akalın'dan Erdoğan'a büyük nankörlük! Yazıklar olsun sana
Gündem

Demet Akalın'dan Erdoğan'a büyük nankörlük! Yazıklar olsun sana

Bir gün AK Parti iktidarına yanlayan, diğer gün ise muhalif pozlarına bürünüp laikçi kesimden alkış almaya çalışan kafası bulanık şarkıcı Demet Akalın, bozuk Türkçesiyle yine "muhalifçilik" oynadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:16:00 -
Demet Akalın'dan Erdoğan'a büyük nankörlük! Yazıklar olsun sana

Bir gün AK Parti iktidarına yanlayan, diğer gün ise muhalif pozlarına bürünüp laikçi kesimden alkış almaya çalışan kafası bulanık şarkıcı Demet Akalın, bozuk Türkçesiyle yine "muhalifçilik" oynadı.  

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Neredesin diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar. E olmayın işte, ülkenin akışında da olmayın! Hâlâ uyuyanlar var, pes!” diyerek aklı sıra hükümeti hedef alan Akalın, sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

 
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