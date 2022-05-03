Demet Akalın kafaya taktı! Erdoğan'dan bakın ne istedi

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Demet Akalın, bayramın ilk gününde Erdoğan'a seslendi. Erdoğan'la son görüşmesinde müzik yasağının kaldırılması talebini dile getiren Akalın, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da bu isteğini tekrarladı. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek Ramazan Bayramı'nda 'müjde' isteyen Akalın, müzik yasağının kalkması için "Bir bayram müjdesi yakışırdı @RTErdogan müzik yasağına" diye yazdı.

Akalın, "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be ne günah işledik." diyerek şov yapmayı da ihmal etmedi.