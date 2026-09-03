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Spor Sözleşmesi karşılıklı feshedildi! Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi
Spor

Sözleşmesi karşılıklı feshedildi! Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi

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Sözleşmesi karşılıklı feshedildi! Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

 

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıkan Talisca, 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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