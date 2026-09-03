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Spor Fenerbahçe’nin Devler Ligi kadrosu belli oldu!
Spor

Fenerbahçe’nin Devler Ligi kadrosu belli oldu!

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Fenerbahçe’nin Devler Ligi kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca ile Çağlar Söyüncü listeye dahil edilmedi.

Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, organizasyon için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

 

Kaleci: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı.

Defans: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir.

 

Orta saha: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

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