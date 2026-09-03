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Spor Rashica ve Mustafa Hekimoğlu listede yok! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu
Spor

Rashica ve Mustafa Hekimoğlu listede yok! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu

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Rashica ve Mustafa Hekimoğlu listede yok! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu

Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku kendilerine yer buldu.

 

Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

 

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

 

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

 

B Listesi: Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Ahmet Bircan

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