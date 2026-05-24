DEM Parti’den CHP açıklaması: CHP yöneticilerini uzlaşıya ve çözüme davet ediyoruz!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), CHP Genel Merkezine valilik kararıyla polisin zorla girmesine dair yazılı açıklama yaptı.

DEM Parti'nin resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar belirtildi: "Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."