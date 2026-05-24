DEM Parti’den CHP açıklaması: CHP yöneticilerini uzlaşıya ve çözüme davet ediyoruz!
Özgür Özel ve ekibinin mahkeme kararına direnerek CHP Genel Merkezi'ni boşaltmaması üzerine yaşanan gerginliğin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada "CHP yöneticilerini yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz" denildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), CHP Genel Merkezine valilik kararıyla polisin zorla girmesine dair yazılı açıklama yaptı.
DEM Parti'nin resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar belirtildi: "Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."
Gündem
CHP Genel Merkez polis zoruyla boşaltılacak! Kılıçdaroğlu ‘Hepinizi kovarım’ dedi, personel binayı terk etti
Gündem
Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...
Gündem
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!