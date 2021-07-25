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Korona Virüs Delta belirtileri neler? Delta varyantı nasıl anlaşılır? Delta varyantı belirtisi nedir?
Korona Virüs

Delta belirtileri neler? Delta varyantı nasıl anlaşılır? Delta varyantı belirtisi nedir?

Delta belirtileri neler? Dünya korona salgını ile boğuşmaya devam ederken, varyantın biri bitmeden biri ortaya çıkıyor. dünya genelinde koronaya karşı aşı ile mücadele edilmeye devam edilirken bir yandan da delta varyantı kabusu yaşanmaya devam ediyor. Peki delta varyantı nasıl anlaşılır? Delta virüsü belirtisi nedir? Delta varyantı belirtisi nasıl anlaşılır? Delta varyantı kaç kişiye bulaşıyor? delta varyantı olan kişi nasıl anlaşılır? İte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:20:00 - 2021-07-25 09:54:01

Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz 2021 günlük vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu. Türkiye'de de hızla yayılan delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler? Delta varyantı neden hızla yayılıyor? İşte detaylar.

Delta varyantı nedir?

Delta varyantı bulaşma hızı nedir? Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.

Delta varyantı belirtileri neler?

Delta varyantı nasıl anlaşılır? İlk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

Delta varyantı neden hızla yayılıyor?

Yapılan bir araştırmada 63 Delta hastası ve 62 Kovid-19 hastası incelendi. Delta'nın hızlı yayılmasının nedeninin vücutta kendisini daha hızlı kopyalaması olduğu belirlendi. Aynı habere göre, Delta ile efekte olanlardaki kopya sayısının orijinal koronavirüse yakalananlara oranla 1000 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca varyantın orijinal virüsten 2 ila 3 kat daha hızlı yayıldığı da tespit edildi. Bilim insanları bu çalışma ile Delta'nın bir gizeminin daha çözüldüğünün altını çizdi. Uzmanlar bu sayede varyant ile daha iyi mücadele edecek tedavi yollarının belirlenmesinin önünün açıldığı yorumunda bulundu.

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