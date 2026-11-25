Ülke tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan kararla birlikte kurulacak Starmind kümesinin, yörünge enkazı kurallarına tam uyum içinde çalışacağı açıklandı.

YÖRÜNGEDE YAPAY ZEKA ALTYAPISI KURULACAK

ABD Federal İletişim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, dev miktarda veriyi işleyecek yörüngesel hesaplama modüllerinin konuşlandırılması için ilk kez yetki verildiği duyuruldu. Yapay zeka alanındaki hızla büyüyen işlem kapasitesi ihtiyacına yanıt vermesi hedeflenen sistemde, uydular arası optik bağlantıların yedekleme ve acil durum telemetri işlemleri için radyo frekansı bağlantılarıyla destekleneceği belirtildi.

TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ İÇİN YENİ BİR UFUK AÇILIYOR

Kurumun diğer yörüngesel veri merkezi başvurularını da incelemeyi sürdürdüğü kaydedilirken, FCC Başkanı Brendan Carr onay kararının ABD'nin yapay zeka teknolojisindeki liderliğine ve ekonomik büyümesine büyük güç katacağını ifade etti. Bilgi işlem altyapısını Dünya dışına taşıyan bu adımın ileri teknoloji ve uzay alanındaki gücü birleştireceğini vurgulayan Carr, benzer projeler üzerindeki değerlendirme süreçlerinin de olağan prosedürler çerçevesinde hızla tamamlanacağını bildirdi.