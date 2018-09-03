Dell’den ultra ince monitör

600 nit’e kadar parlaklık sunan Dell 27 USB-C Ultra İnce Monitör, VESA tarafından sertifikalandırılmış DisplayHDR 600 görüntü standardına sahip olmasının yanı sıra entegre Corning Iris Glass ışık kılavuzu plaka (LGP) teknolojisiyle öne çıkıyor. S2719DC, USB Type-C bağlantı özelliğiyle kablo karmaşasını ortadan kaldırarak görüntü, veri ve enerjinin tek bir kaynaktan aktarılabilmesine imkan tanıyor. 5,5 mm’lik ince gözde tasarımına sahip monitör, her açından dikkat çekecek derecede inceliğiyle çalışma veya ev ortamlarıyla mükemmel uyum sağlıyor.

Dell ayrıca IFA 2018’de günlük bilgi işlem gereksinimlerine yönelik temel özelliklere sahip yeni SE Monitörlerini duyurdu. Yeni FHD monitörler (SE2219H, SE2419H ve SE2719H) 21,5 inç, 23,8 inç ve 27 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutunda sunulurken ince çerçeveleriyle de dikkat çekiyor. Bu yeni seriyle, Dell tüketici monitörleri yelpazesi artık tamamen yenilenmiş oluyor.