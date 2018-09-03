THY - Konya
0553 313 94 23

Dell’den ultra ince monitör

Dell, ultra ince ailesinin yeni üyesi olan 27 inç USB-C S2719DC modelini IFA 2018’de tanıttı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:40
Dell’den ultra ince monitör

600 nit’e kadar parlaklık sunan Dell 27 USB-C Ultra İnce Monitör, VESA tarafından sertifikalandırılmış DisplayHDR 600 görüntü standardına sahip olmasının yanı sıra entegre Corning Iris Glass ışık kılavuzu plaka (LGP) teknolojisiyle öne çıkıyor. S2719DC, USB Type-C bağlantı özelliğiyle kablo karmaşasını ortadan kaldırarak görüntü, veri ve enerjinin tek bir kaynaktan aktarılabilmesine imkan tanıyor. 5,5 mm’lik ince gözde tasarımına sahip monitör, her açından dikkat çekecek derecede inceliğiyle çalışma veya ev ortamlarıyla mükemmel uyum sağlıyor.

Dell ayrıca IFA 2018’de günlük bilgi işlem gereksinimlerine yönelik temel özelliklere sahip yeni SE Monitörlerini duyurdu. Yeni FHD monitörler (SE2219H, SE2419H ve SE2719H) 21,5 inç, 23,8 inç ve 27 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutunda sunulurken ince çerçeveleriyle de dikkat çekiyor. Bu yeni seriyle, Dell tüketici monitörleri yelpazesi artık tamamen yenilenmiş oluyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 09:40
  1. Dell 27 USB-C Ultra İnce Monitör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor
    1. Teknoloji üreten yerli firmalar destek..
    2. Üçüncü nakil sonuçları açıklandı
    3. Almanya’da “dijital inovasyon”..
    4. Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI..
    5. Ağustos ayı enflasyon rakamları..
    6. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    7. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    8. AK Parti'de parti dışı aday sürprizi
    9. Rusya'da helikopter düştü! 3 kişi öldü
    10. Fizibill ile kendi muhasebenizi..
    11. PKK'nın sözde yöneticisi gözaltına..
    12. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e..
    13. Dell’den ultra ince monitör
    14. Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve..
    15. ABD'nin kağıttan imparatorluğu..
    16. Abdulhamit Gül: Türk yargısı gücünü ve..
    17. Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü
    18. Numan Kurtulmuş: ABD bizi kaybetmeyi..
    19. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    20. Sancaktepe'de polis ve astsubay..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin