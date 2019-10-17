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Della Miles kimdir nerelidir?

Della Miles dünyaca ünlü ABD sanatçısı. ABD'li sanatçı Della Miles, Müslüman oldu ve bir dizi konser görüşmesi için İstanbul'a gelmişti. Avrupa ve Arap Birliği ülkelerin iki yüzlü tutumları devam ederken, Della Miles’dan Barış Pınarı Harekatına anlamlı destek geldi. Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelerek burada Mehmetçiğe destek verdi. Peki Della Miles kimdir, nerelidir?

17 Ekim 2019 Perşembe 11:53
Della Miles kimdir nerelidir?

Della Miles dünyaca ünlü ABD sanatçısı. ABD'li sanatçı Della Miles, Müslüman oldu ve bir dizi konser görüşmesi için İstanbul'a gelmişti. Avrupa ve Arap Birliği ülkelerin iki yüzlü tutumları devam ederken, Della Miles’dan Barış Pınarı Harekatına anlamlı destek geldi. Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelerek burada Mehmetçiğe destek verdi. Peki Della Miles kimdir, nerelidir?

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, Müslüman oldu ve bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.

Dünyaca ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu. ABD'li sanatçı Della Miles, "Ben operasyon için, 'lütfen durmayın yürüyün' diyorum ve inşallah sonuna kadar devam etmeliler ve bu işi bitirmeliler. Teröristleri bu bölgeden uzaklaştırmalılar ve bu bölgeye huzur gelmeli" ifadelerini kullanarak Türk askerine başarı dileklerini paylaştı.

“Gücü olan herkes buraya gelmeli"

Avrupa ve ABD'de yanlış bilgiler veren basını takip etmek yerine bölgeyi yerinde görmeye geldiğini aktaran Della Miles, "Ben bir Amerikalı olarak onların yaptığı yayınlara inanmaktansa buraya geldim, gerçeği söylüyorum. Barış harekatına buraya gelerek destek veriyorum. Ben buraya bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten Barış Pınarı Harekatı'nı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok. Gücü olan herkes buraya gelmeli, operasyona destek vermeli, buralara huzur gelmeli." ifadelerini kullandı. Della Miles, çocukların çok güzel olduğunu ve onların huzurlu bir şekilde büyümeleri için dua edeceğini sözlerine ekledi.

 

Della Miles kimdir?

Uzun yıllar müzik dünyasında Whitney Houston ve Michael Jackson'ın vokalisti olarak tanınan Della Miles, 2018 yılında Türkiye'de gündem oldu. Gündeme gelme sebebi ise daha önce tatil için geldiği, Muğla'ya yerleşmesiydi. Muğla Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'ne yerleşen dünyaca ünlü sanatçı, dünyanın en güçlü sesleri arasında gösteriliyor.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, Türkiye'de Müslüman oldu. Şarkıcılığın yanında şarkı yazarlığı da yapan Della Miles, Teksas'ta dünyaya geldi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:53
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