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Deliklitaşı görenler hayran kalıyor

Doğal oluşumu ile dikkat çeken ‘Deliklitaş’ görenleri kendisine hayran bırakıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 09:34
Deliklitaşı görenler hayran kalıyor

Sosyal medyada da yoğun ilgi gören Giresun’un Görele ilçesi sahilinde yer alan Delikli taş ilginç görümünün yanı sıra birçok efsane ile anılıyor. Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, bölgede 80’in üzerinde doğal oluşumlu plajın bulunduğunu kaydederek “Giresun ilimiz sadece yayla turizmi açısından değil deniz turizmi açısından da bölgenin en değerleri cazibe merkezlerinden bir tanesi. Yayla bandında ve sahil bandında birçok destinasyona sahip olan ilimizde sahil bandında da 80’in üzerinde doğal oluşumlu plajı ile Doğu Karadeniz’in en zengin plajına sahip olma özelliğini taşıyor” dedi. 

Deliklitaş'ın yöre halkı tarafından birçok efsane ile anıldığına dikkat çeken Uzuner, “Sadece plajlardaki deniz, kum, güneşten ziyade aynı zamanda doğal oluşumları ile bölgede ilgi çeken bir alan. Giresun’un Görele ilçesindeki delikli taş doğal bir oluşum bu nedenle üzerine kurulmuş birçok efsanelerde var bunlardan en belirgini borcu olan, derdi olan, çocuğu olmayan delikli taştan geçerse dertlerinden kurtulur gibi geçmişten günümüze gelen inanışlara ev sahipliği yapmış bir alan” ifadelerini kullandı. 

Deliklitaş'ın ilginç görüntüsünün yanı sıra içerisinde mağara ve kaya mezarları da barındırdığını kaydeden Uzuner, “Delikli taş hemen arkasında küçük bir mağarada barındırıyor ve orada kısmi olarak deniz kenarında olan kaya mezarları da söz konusu aynı zamanda arkeolojik bir alan. Burayı bizde turizm açısında değerli buluyoruz bu anlan da sosyal medya hesaplarında ciddi manada etiketlenen bir yer” diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:34
  1. Giresun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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