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Spor Dele Alli'yi şaşırtan gelişme! Kimse ilgilenmiyor
Spor

Dele Alli'yi şaşırtan gelişme! Kimse ilgilenmiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-20 11:11:00 -
Dele Alli'yi şaşırtan gelişme! Kimse ilgilenmiyor

Sezon başında geldiği Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşayan ve ameliyat olduktan sonra sezonu kapatan Dele Alli, yeni sezon için hiçbir takımın ilgisini çekebilmiş değil.

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Yaşadığı sakatlık sonrası İngiltere'de ameliyat olan ve sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu için kulüpte herhangi bir plan yapılmıyor.

Özellikle ülkesine döndükten sonra medyaya düşen fotoğraflardan yöneticilerin rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle kendisine yeni teklif verilmeyeceği öğrenildi. 

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