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Spor Dele Alli gidecek, yıldız isim gelecek!
Spor

Dele Alli gidecek, yıldız isim gelecek!

Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, bir dönem Paris Saint-Germain'de forma giyen Adil Aouchiche'nin peşinde. Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche'nin Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:28:00 -
Dele Alli gidecek, yıldız isim gelecek!

Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, bir dönem Paris Saint-Germain'de forma giyen Adil Aouchiche'nin peşinde. Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche'nin Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi.

Şenol Güneş'in Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmesi sonrası Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Siyah-beyazlılar için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche'nin Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi.

Siyah beyazlıların 1.81 boyundaki futbolcu için NKoudou ve Masuaku'nun da temsil haklarını elinde bulunduran Sport Cover menajerlik şirketi ile iletişime geçtiği ileri sürüldü.

Haberde "Türk ekibi, Aouchiche'yi geleceğe yatırım olarak görüyor" ifadesi kullanıldı. Ayrıca aynı bölgede oynayan Dele Alli'den verim alınamadığının altı çizildi.

Fransız futbolcu, sezon başında Saint Etienne'den Lorient'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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