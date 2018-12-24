DEİK’te yeni açılım! KOBİ’ler de söz sahibi olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın ciddi değişimler yaşadığı bir süreçte, yeni yapısıyla ve yeni yönetimiyle DEİK’in iş dünyasının bilhassa da ihracatçıların lokomotif kuruluşu haline geldiğini söyledi.

Türkiye’nin renkleri

DEİK’in 2016 yılı ocak ayından bugüne kadar düzenlediği, içinde iş forumlarının, konsey toplantılarının da yer aldığı 5 bin farklı etkinliği, yakalanan ivmenin bir göstergesi olarak değerlendirdiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 46 uluslararası müteahhitlik şirketinin 28’inin, en büyük 70 ihracatçı şirketinin 21’inin DEİK üyesi olmasının da bu başarının bir nişanesi olduğunu belirtti.

Burada üye sayısı kadar üyelerin niteliğinin, vasfının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’de çeşitli alanlarda faaliyet yürüten birçok çatı kuruluşu gibi DEİK’in de asıl değişimi kendi bünyesinde gerçekleştirdiğini aktardı.

Son dönemde atılan adımların DEİK’i, Türkiye’nin tüm renklerini kucaklayan, tüm farklılıklarını içinde barındıran, daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturduğunu belirten Erdoğan, bu yapısal değişimin DEİK’in gücüne, yurtiçinde ve yurtdışında sahip olduğu etkinliğine de ciddi katkılar yaptığını, Türkiye adına çok önemli bir kazanım olarak gördüğü bu başarının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

2019 çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK’in yakaladığı ivmeyi gelecek sene de devam ettirerek başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Tıpkı, 2019 yılı için belirlenen ‘işimiz, gücümüzü dünyaya taşımak’... Bu bizim parolamız. 2019 bu noktada çok ama çok farklı olacak. Sizlerden Türkiye’nin ekonomik gücünü yakın coğrafyamızdan başlayarak, tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. Bunun için de DEİK, icrai bir kurul olmasının yanı sıra iç dünyamıza ufuk açacak, yol ve istikamet çizecek, fikri egzersizler de yürütmelidir.”

1 milyon kişiye dokunacak

DEİK Başkanı Nail Olpak, 2019’un daha da hareketli bir yıl olacağını, daha proaktif bir anlayışla, 145 iş konseyi ile önümüzdeki yıl 1 milyon insana dokunmayı hedeflediklerini ifade etti. Olpak, “32 yıllık geçmişimizin ustalarına vefamızı göstermek için, her yıl devam edecek bir ‘Ustalara Saygı Gecesi’ planlıyoruz. İş konseylerimizin başarılarını taçlandıracağımız ‘Ticari Diplomasi Ödülleri’ programı başlatıyoruz ve ekonomimizin başarılarını ödüllendireceğimiz ‘DEİK Ödülleri’ programımızı başlatıyoruz. Tüm bunlarla birlikte, çalışmalarımızla farkındalığımızı daha da artırmayı hedefliyoruz.”

DEİK’in çalışmalarına özel önem verdik

Erdoğan, gerek 2011 yılı gerekse o günden bugüne gelen sürece değinerek, “11 yılı aşkın Başbakanlığım döneminde, gerekse de Cumhurbaşkanlığımız süresince DEİK’in çalışmalarına özel önem verdik. Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar ziyaret ettiğimiz her yere DEİK’i de davet ederek, işadamlarımız arasında köprüler kurduk. Küçük, büyük demeden firmalarımızın sorunlarını çözmek, sizlerin karşılaştığı sıkıntıları gidermek için ciddi gayret gösterdik. Bundan sonraki süreçte, bu çatı aslında KOBİ’leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ’lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da gereğine inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, bürokrasiden teminat mektuplarına, gümrük sorunlarından tır şoförlerinin meselelerine kadar her işle yakından ilgilendiklerini vurguladı.

“İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara getirdik”

İhracat artsın, yatırımlar çoğalsın, istihdam, büyüme, üretim katlansın diye bu mücadeleyi yaptıklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “2002 yılında yola çıktığımızda, bizim ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik. İhracatçı firma sayımız 31 bindi. Ama bunları ana muhalefetin başı bilmez, anlamaz bu işlerden. İki kat artırdık, şu anda 71 binin üzerine çıkardık. Yürürlüğe koyduğumuz düzenleme ile 8 bin 582 ihracatçımıza, yeşil pasaport imkanı getirerek pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. Talebi geri çevirmedik. EximBank’ın sermayesini, 3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardık. İhracatçılarımıza sadece geçtiğimiz yıl 2 milyar liranın üzerinde nakit destek sağladık. 1975-2002 döneminde ülkemizde sadece 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılmışken son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım rakamına ulaştık.”