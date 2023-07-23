Dehşete düşüren görüntüler! Kavurucu sıcaklardan sonra fırtına koptu
İtalya'da bir süredir devam eden kavurucu sıcaklardan sonra fırtına koptu.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri izleyenler dehşete düştü.
Aşırı sıcakların yerini fırtınaya bıraktığı İtalya'da, elektrik direkleri birbirine çarptı.
Fırtınada bölge halkının da büyük panik yaşadığı gözlendi.
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