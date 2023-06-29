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Sosyal Medya Dehşete düşüren görüntü! Yolda yürüyen adamın koluna yıldırım düştü
Sosyal Medya

Dehşete düşüren görüntü! Yolda yürüyen adamın koluna yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
2023-06-29 20:05:00 - 2023-06-29 20:08:13

Rusya'da yağışlı havada yolda yürüyen bir kişinin koluna yıldırım düştü.

Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde yolda yürüyen adama yıldırımın isabet ettiği anlar yer aldı.

Görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerken, izleyenleri dehşete düşürdü.

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