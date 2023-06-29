Dehşete düşüren görüntü! Yolda yürüyen adamın koluna yıldırım düştü
Rusya'da yağışlı havada yolda yürüyen bir kişinin koluna yıldırım düştü.
Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde yolda yürüyen adama yıldırımın isabet ettiği anlar yer aldı.
Görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerken, izleyenleri dehşete düşürdü.
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