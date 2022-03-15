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Dünya Dehşete düşüren görüntü! En az 80 ev toprak altında kaldı
Dünya

Dehşete düşüren görüntü! En az 80 ev toprak altında kaldı

Peru'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında en az 80 ev toprak altında kalırken 3’ü çocuk toplam 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:39:00 - 2022-03-15 23:44:48

Peru’da sabah saatlerinde yaşanan toprak kayması sonucu en az 80 ev toprak altında kaldığı ve 3’ü çocuk toplam 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Peru’nun Pataz şehrinde aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bölge Valisi Manuel Llempen yaptığı açıklamada, yaşanan felakette en az 80 evin toprak altında kaldığını belirterek, oluşan hasarın büyüklüğünü henüz bilmediklerini ifade etti. Yetkililer bölgeye derhal acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

3’ü çocuk toplam 7 kişi aranıyor

Çevre halkının da desteğiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 4 kişi sağ olarak kurtarılırken, 3’ü çocuk toplam 7 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü Başkanı ve Peru Savunma Bakanının olay yerine gideceklerini açıklayarak, felaketten zarar gören vatandaşlara gereken desteğin sağlanacağını bildirdi.

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