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Dünya Dehşete düşüren görüntü! Karabağ'da insan iskeletleri bulundu
Dünya

Dehşete düşüren görüntü! Karabağ'da insan iskeletleri bulundu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da, birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycanlılara ait olduğu tahmin edilen iskeletler bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 17:14:00 - 2022-03-30 17:22:19

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

Azerbaycanlılara ait olduğu tahmin ediliyor

Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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