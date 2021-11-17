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Yaşam Dehşete düşüren anlar! Bağcılar'da baltalı bıçaklı kavga
Yaşam

Dehşete düşüren anlar! Bağcılar'da baltalı bıçaklı kavga

İstanbul Bağcılar'da iki grubun bıçaklı baltalı kavgasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:59:00 - 2021-11-18 00:02:50

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde iki grubun bıçak ve baltayla birbirlerine saldırdığı kavgada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatırken, kavga sonrasındaki anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00’de Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1418. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, pazarcıların jeneratörünü hurdacılarda gören bir kişi, yakınlarını toplayarak hurdacıların bulunduğu sokağı bastı. Sokak içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçak ve baltayla kavga ettiler

Birbirine giren taraflar bıçaklarla ve baltayla birbirlerine saldırdı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle kalabalığı ayırmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kavgaya karışan taraflar polisleri görünce ara sokaklarda kaçarak kayıplara karıştı.

Ekipler çalışma başlattı

 

Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga sonrasında ise yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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