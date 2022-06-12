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Yerel Dehşet! Tartıştığı annesini tüfekle vurdu
Yerel

Dehşet! Tartıştığı annesini tüfekle vurdu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç, tartıştığı annesini tüfekle vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 20:32:00 - 2022-06-12 20:35:17

Çorum’un Sungurlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç, tüfekle annesini vurdu.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesi A.D.’yi tüfekle karnından vurdu.

Ekipler sevk edildi

 

Yaralanan talihsiz kadın evden kaçarak komşularına sığındı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genci ikna etmek için polisler uzun süre uğraştı. Çelik yelek giydiği görülen polisler bir süre sonra ikna ettikleri genci eve girerek gözaltına aldı.

Kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralı kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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