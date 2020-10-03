Dehşet anları kamerada! Aslana kolunu kaptırdı
Senegal’de hayvanat bahçesindeki bir görevli kafesteki aslanı severken kolunu kaptırdı. Adamın çığlıkları saniye saniye kameralara yansıdı
Senegal’de bir hayvanat bahçesinde aslanı sevmek isteyen görevli kolunu kaptırdı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları, saniye snaiye kameralara yansıdı.
Dehşetin yaşandığı olay , Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Hayvanat bahçesinin görevlilerinden Park Hann, kafeste bulunan aslanı sevmeye çalıştı.
Aslan aniden kolunu kaptı
Aslan aniden atılarak Hann’ın elini kaptı ve ısırmaya başladı. O sırada acı içerisinde bağıran Hann’a yardım etmek için ziyaretçilerin yerde buldukları taşları aslana attıkları görüldü.
Hann, diğer eliyle aslanın başına vurarak elini kurtardı. Hann’ın elinden yaralandığı ifade edildi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.