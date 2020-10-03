  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dehşet anları kamerada! Aslana kolunu kaptırdı
Aktüel

Dehşet anları kamerada! Aslana kolunu kaptırdı

Senegal’de hayvanat bahçesindeki bir görevli kafesteki aslanı severken kolunu kaptırdı. Adamın çığlıkları saniye saniye kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 01:15:00 -

Senegal’de bir hayvanat bahçesinde aslanı sevmek isteyen görevli kolunu kaptırdı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları, saniye snaiye kameralara yansıdı.

Dehşetin yaşandığı olay , Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Hayvanat bahçesinin görevlilerinden Park Hann, kafeste bulunan aslanı sevmeye çalıştı.

Aslan aniden kolunu kaptı

Aslan aniden atılarak Hann’ın elini kaptı ve ısırmaya başladı. O sırada acı içerisinde bağıran Hann’a yardım etmek için ziyaretçilerin yerde buldukları taşları aslana attıkları görüldü.

Hann, diğer eliyle aslanın başına vurarak elini kurtardı. Hann’ın elinden yaralandığı ifade edildi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gündem

O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de bulunan Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire de karantina al..
Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü
Yerel

Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü

Samsun’da bir şahıs, evinin önünde dayısın oğlu tarafından silahla öldürüldü.
Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!
Gündem

Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkacak karar öncesi Türkiye resti çekti. Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yet..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay