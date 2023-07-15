Değeri say say bitmiyor! Mısır tarlasından neler çıktı neler

Madeni para koleksiyoncuları geçtiğimiz ay ABD’nin Kentucky eyaletinde bir mısır tarlasında altın hazinesi bulduklarını açıkladı. Sikkelerin günümüzdeki değerinin milyonlarca doları bulacağı tahmin ediliyor. ABD İç Savaşı dönemine ait 700’den fazla altın sikkenin 150 yıldan daha uzun bir süre önce gömüldükten sonra keşfedildiği belirtildi.

Louisville şehrinde bir sikke koleksiyoncusu olan Byrd Saylor’ın USA Today’e yaptığı açıklamada, koleksiyonunun nadir bir bulgu olmasının sebebinin İç Savaş sırasında çok fazla altın sikke üretilmemiş olması olduğunu söyledi.

Saylor, insanların savaş zamanlarında paralarını güvende tutmak için gömmelerinin alışılmadık bir durum olmadığını, ancak bu sikkelerin yüksek fiyattan satılmasını sağlayabilecek şeyin keşiflerini çevreleyen gizem olduğunu belirtti.

BOZULMAMIŞ DURUMDA

Kirler temizlendikten sonra, madeni para uzmanlarının koleksiyonun çoğunun bozulmamış durumda olduğunu tespit ettiği, sikkelerin sertifika ve derecelendirme için Numismatic Guaranty Company’ye gönderildiği aktarıldı.

Son derece iyi durumda olan sikkelerin gömülmeden önce kısa bir süre dolaşımda durduğu, diğer bazı sikkelerin ise bir bankadan alınmış ve hiç kullanılmamış olabileceği belirtildi. Bulan kişinin ve bulunduğu yerin ayrıntıları gizli kalırken, sikkelerin isteyen kişiler tarafından satın alınabileceği ifade edildi.

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