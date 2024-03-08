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Yaşam Değeri 40 milyonun üzerinde! Zayn bu kez gülümsetti
Yaşam

Değeri 40 milyonun üzerinde! Zayn bu kez gülümsetti

Yeniakit Publisher
2024-03-08 20:48:00 -

Değeri 40 milyonun üzerindeki aracı kullanan Zayn’in sözleri izleyenleri gülümsetti.

Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de değeri 40 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Araçtan inerken sosyal medyada akım olan "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna minik Zayn, “Ben çok çalışıyorum” cebavını vererek gülümsetti.

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Zayn, bu kez evlerinin bahçesinde değeri 40 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Lüks araç ile çekicinin üzerinden inen ve kapıyı açan Zayn’e sosyal medyada akım olan "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Minik Zayn soruya, “Ben çok çalışıyorum” cevabını verdi. Gülümseten o anlar minik yeteneğin adına açılan sosyal medya hesabından ‘Zayn gerçekten çok çalışıyor’ notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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