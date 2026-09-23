Defne’de eve giren yılan korkuttu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Defne ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde yakalandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salındı.
Esenbulak mevkisinde yerleşim yerinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışma sonucunda yılan, ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalandı.
Herhangi bir zarar verilmeden yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla ev sahipleri rahat nefes aldı.