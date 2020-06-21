Defne yaprağı nelere iyi geliyor? Defne yaprağının inanılmaz faydaları

Defnegiller familyasına ait defne yaprağı, çok güçlü bir antienflamatuar etkiye sahip olmakla birlikte cilt sağlığına ve birçok sağlık sorununa birebir geliyor. Uzmanlar, defne yaprağının kaynatılıp içildiğinde özellikle öksürük ve kabızlık şikayetlerini yok ettiğini söylüyor. Antioksidan, analjezik, antienflamatuar ve antikonvulsant özelliklere sahip olan defne yaprağı, alternatif tıpta da kullanılıyor. Peki defne yaprağı nelere iyi geliyor? İşte defne yaprağının 6 faydası...

- Yüksek analjezik özelliği olan defne yaprağı, boğaz enfeksiyonuna yol açan hücreleri yok eder, balgam söktürücü etkisiyle boğazları temizler.

- Her gün bir bardak olarak tüketilen defne yaprağı çayı, böbreklerdeki taşların erimesini sağlar.

- Glukoz ve kolesterol seviyelerini düşürmede etkilidir.

- Yüksek ateşe iyi gelir.

- Çay olarak tüketildiğinde üst solunum yolu hastalıklarına birebir gelir.

- Yüksek antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.