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Medya Defne Samyeli'nin şikayeti 1 lira bile etmedi
Medya

Defne Samyeli'nin şikayeti 1 lira bile etmedi

Eski haber sunucusu Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın "Beni Ağlatma" isimli kitabında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açtığı 1 liralık tazminat davasını kaybetti. Mahkeme Mustafa Sandal’ın Defne Samyeli hakkındaki yazısının hakaret oluşturmadığını belirterek davayı reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 17:13:00 -
Defne Samyeli'nin şikayeti 1 lira bile etmedi

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" isimli kitabında kendisi hakkında yazdıkları nedeniyle "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle Sandal'dan şikayetçi olmuştu. Mustafa Sandal hakkında hazırlanan iddianamede savcılık üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılamada söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Mustafa Sandal'ın beraatına kararı verilmişti.

1 liralık tazminat istedi

Defne Samyeli Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak tazminat davası açtı. Mahkemeye sunduğu dilekçede, "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Reklam için kullanması söz konusu değildir"

Mustafa Sandal avukatı Elif Özpağda aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 1 liralık tazminat davasına karşı olarak, ''Mustafa Sandal müzik alanında söz yazarı, besteci ve yorumcudur. Albümleri toplamda 14 milyonun üzerinde satış yapmıştır. Mesleğinde başarılı bir sanatçıdır bu nedenle kitabının reklamı için Defne Samyeli'yi kullanması söz konusu değildir. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur'' diyerek davanın reddini talep etti.

Davayı kaybetti

Defne Samyeli'nin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Sandal'ın avukatı Elif Özpağda ile Samyeli'nin avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Mustafa Sandal'ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Defne Samyeli'nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

 

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