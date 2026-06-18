Define bulmak için kazdıkları çukur mezarları oldu: 2’si de öldü
Konya’da define aramak için kazıldığı belirlenen bir 10 metrelik kuyuda iki kişinin cansız bedeni bulundu. Olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Konya’nın Meram ilçesinde define peşinde trajik bir olay yaşandı. Kızılören Mahallesi’nde kaçak kazı yapan iki kişinin 10 metrelik kuyuda cansız bedeni bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin kuyudan çıkardığı iki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.