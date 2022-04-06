Define avcısının başına gelen feci son!
Trabzon’un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Arsin İlçesi'nde Ömer Kalyoncu adlı vatandaş define aramak maksadıyla dehlize girdi.
Burada bir süre çalışma yapan vatandaş meydana gelen göçük sonrası enkaz altında kaldı.
Çevredekiler yaşanan durumla ilgili AFAD'a bilgil verirken yapılan çalışma sonrası Kalyoncu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: 61saat