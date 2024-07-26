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Yaşam Define ararken hayatlarının şokunu yaşadılar! Ölü ve yaralılar var
Yaşam

Define ararken hayatlarının şokunu yaşadılar! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-07-26 23:36:00 -
Define ararken hayatlarının şokunu yaşadılar! Ölü ve yaralılar var

Ankara’da bir grup dağlık alanda define ararken meydana gelen metan gazı patlamasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Kalecik ilçesi Yüzbey Mahallesi’nde meydana geldi. Dağlık alanda 4 kişi define ararken metan gazı patlaması yaşandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlamada B.S. isimli şahıs hayatını kaybederken, T.T., N.Ö. ve C.Ö. ise yaralandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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