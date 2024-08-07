Defense News açıkladı: Türk savunma sanayisi zorluklara rağmen zirveye oynuyor!

Defense News’in 2024 yılı savunma şirketleri Top 100 listesinde, Türk savunma ürünlerine yönelik küresel talebin artması ve Türk savunma sanayi sektörünün genişlik ve karmaşıklık açısından giderek olgunlaşması nedeniyle 2023’teki dört firmadan beş Türk firması yer alıyor. Sıralanan Türk şirketleri arasında şunlar yer alıyor:

ASELSAN (geçen yılki 47’den 42’ye yükseldi): savunma elektroniği, özellikle iletişim ve sensör üreticisi. ASELSAN, 2008’de Top 100’e giren ilk Türk şirketiydi ve sürekli olarak önde gelen Türk savunma geliri üreticisi oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI veya TUSAŞ ) (58’den 50’ye yükseldi): Türk savunma havacılığının lideri, 2012’de İlk 100’e girdi ve o tarihten bu yana ikinci sıradaki Türk firması oldu.

ROKETSAN (80’den 71’e yükseldi): Güdümsüz roket ve güdümlü füze üreticisi, ürünlerinin Türk insansız sistemlerine entegrasyonu sayesinde gelirlerinde büyük artış gördü.

Makine ve Kimya Sanayi ( MKE ) (84, yeni): Hafif silah, top ve mühimmat üreticisi; 2022’de devlet işletmesinden anonim şirkete dönüştürüldü. Topçu ve ilgili mühimmatlara olan artan talebi karşılamaya yardımcı oldu.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi ( AFSAT ) (94, yeni): uçak, deniz ve kara sistemleri üretimi ve revizyonu. Pakistan (MILGEM) Burkina Faso/Togo (mayın tarama gemileri) ile büyük anlaşmalar.



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Bu gruplandırmanın birkaç ilgi çekici yönü göze çarpıyor. Birincisi, Türkiye uluslararası silah üreticileri arasında elit bir kademede yer alıyor. Sadece sekiz ülkenin İlk 100’de ikiden fazla şirketi var ve sadece üçü -ABD, İngiltere ve Çin- Türkiye’den daha fazla İlk 100 şirketine sahip. ABD kendi sınıfında bir ülke ancak yüzde 25’lik savunma ihracatı büyümesi ve 2023’te 5,5 milyar dolarlık geliriyle Türkiye ikinci kademenin zirvesine yakın bir yere yükseldi.

BAYKAR TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDE BAYRAK TAŞIYICI

İkincisi, tartışmasız Türk savunma sanayisinin en dinamik sektörü olan insansız sistemler henüz bir İlk 100 firması üretmedi, ancak bunu yapmaya hazır görünüyor. TB2 Bayraktar ve Akıncı İnsansız Savaş Hava Araçları’nın üreticisi olan BAYKAR, çeşitli küresel sıcak noktalarda Türk savunma inovasyonu ve operasyonel etkisinin standart taşıyıcısı haline geldi. TAI de yüksek kaliteli dronlar üretiyor ve yarım düzine başka şirket Türkiye’yi bu alanda bir inovasyon ve fiyat-performans lideri olarak konumlandırdı. İnsansız sistemlere odaklanmayan beş Türk şirketinin Top 100’e girmesi, Türk savunma anlayışının manşetlere konu olan dronların ötesine bakması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Üçüncüsü, böyle bir büyüme Türk savunma sanayi için genişleyen bir müşteri ve ortak ağı olmadan gerçekleşemezdi; yerlileştirme, yerli savunma ihtiyaçlarının milli ve yerli (yerel/ulusal olarak üretilen) kısmını artırırken, küresel olarak önemli firmalar yabancı pazarlara ve ortaklıklara ihtiyaç duyuyor. Türk savunma sektörü firmaları Ukrayna , İngiltere , Pakistan , Körfez ülkeleri ve diğer birçok ülkeyle ortaklıklar kurdu.

ABD SAVUNMA ŞİRKETLERİ İLE ORTAKLIK ARTABİLİR

Türk Savunma Bakanları (Yaşar Güler) ve Savunma Sanayii Bakanları (Haluk Görgün), yakın zamanda gerçekleştirilen NATO zirvesi kapsamında Washington’da düzenlenen ikili Savunma Sanayii Üssü konferansında yaptıkları konuşmada, Türk savunma sektörünün genç, dinamik, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Orta ve Güney Asya’da eşsiz bir erişime sahip olduğunu ve ABD firmalarıyla ortaklık kurmak için eşsiz bir konumda olduğunu belirttiler.

Güler, konferansta yaptığı değerlendirmede, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Bu yılki Top 100 için ilginç bir bağlam parçası, iki NATO müttefiki arasındaki savunma iş birliğini derinleştirmek ve genişletmek için Washington ve Ankara’da yönlendirilen çabalardır. Murat Özyeğin başkanlığındaki Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve emekli General James Jones liderliğindeki Amerikan Türk İş Yuvarlak Masası (ATBR), ABD ve Türk firmalarını savunma sektöründe iş birliği ve işbirliği alanlarını keşfetmek için bir araya getirmek üzere 2024’te iki konferans düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde onaylanan F-16 anlaşması ve Türk ve Amerikan firmaları arasında 155 mm top mühimmatı için yapılan ortak girişim örneğini göz önüne aldığımızda, bu tür ortak girişimlerin sayısının artacağını bekleyebiliriz. Ancak Türk savunma sanayisi hâlâ büyüme sancıları ve ikilemlerle karşı karşıya. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yakın zamanda yaptığı bir çalışmada Türk savunma sanayisinin bir dönüm noktasında olduğunu belirtti: Savunma sektörünün yerlileştirilmesiyle artan öz yeterlilik ve önemli ihracat yetenekleri geliştirmiş olması, gelişmiş alt sistemler için sürdürülebilir ihracat ve savunma sanayi iş birliğine yeni bir bağımlılık geliştirmiştir.

TÜRK SAVUNMA SEKTÖRÜNDEKİ PERFORMANS HIZLANACAK

Önemli özerklik, savunma sektöründe tam bağımsızlık anlamına gelmez, daha ziyade karmaşık karşılıklı bağımlılığın devam etmesi anlamına gelir. Bu, devam eden büyümenin Ankara, Washington ve Avrupa’daki NATO müttefikleri arasında proaktif istişare ve karşılıklı uzlaşma gerektireceği anlamına gelir. Büyüme üzerindeki bir diğer kontrol ise, şu anda önemli bir parasal sıkılaştırma kampanyasına tabi olan Türk hükümetinin enflasyonla mücadelesi olmuştur. Hiperenflasyona karşı mücadeleden kaynaklanan faiz oranlarındaki yukarı yönlü baskı, küçük firmaların büyük savunma sanayi oyuncuların bu tür firmaların yerel banka veya devlet finansmanı yerine halka arz yoluna gitmeleri bir çözüm olmuştur.

Küresel pazarda Türk savunma ürünlerine özgü sağlam fiyat-performans dengesine olan talep yüksek kalmaya devam ediyor. Bu, şu anda Top 100’de yer alan beş Türk firmasının ve kulübe katılmayı hedefleyenlerin büyümeye devam etmesi için iyiye işaret. 2024 yılında Ankara’nın enflasyonu düşürme çabalarında ilerleme kaydedilmesi, makroekonomik istikrarın devam etmesi ve Büyük Güç Rekabetinin sürdürülmesi halinde, Türk milli savunma sektörünün bu yılki güçlü performansının önümüzdeki on iki ayda tekrarlanması veya hızlandırılması gerekecektir.