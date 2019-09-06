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DeFacto üniversite öğrencileri için spor ağırlıklı kampüs koleksiyonu hazırladı

DeFacto, üniversite hayatına yeni başlayacak erkek öğrenciler için özel kampüs koleksiyonu hazırladı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:02
DeFacto üniversite öğrencileri için spor ağırlıklı kampüs koleksiyonu hazırladı

DeFacto, üniversite hayatına yeni başlayacak erkek öğrenciler için özel kampüs koleksiyonu hazırladı.



Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala DeFacto, erkek öğrencilerin kombinleri ile ilgili özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Koleksiyonda spor şıklığı ile hareket özgürlüğü ön plana çıkıyor. Gençlerin enerjisinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonda kapüşonlu sweatshirt ve gömleklerden hırkalara, jeanlerden tişörtlere, eşofman takımlarından aksesuarlara birçok alternatif yer alıyor. Sarı, kırmızı ve beyaz renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda her sezonun modası gri ve siyahlarda yer alıyor.


DeFacto’nun2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversiteli gençler için hazırladığı Kampüs Erkek Koleksiyonu’nu tüm mağazalarda bulunurken, online olarak da satışların yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:02
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