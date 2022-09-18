Dedektif ve hacker tuzağı! Ünlü doktora karısından şok

İzmir'de özellikle mide küçültme ameliyatlarıyla tanınan Genel Cerrah Opr. Dr. Özgür D., boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi, iş güvenliği uzmanı Özge D.'nin kendisine karşı şiddet, tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma ķararı aldırdı. Obezite ve Laparoskopi cerrahı olan Özgür D., "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle avukatı Bahar Uluhan aracılığıyla boşanmak için nöbetçi aile mahkemesine dilekçe verdi. Özgür D., 14 yaşındaki oğulları E.D.' nin velayetinin dava devam ederken tedbiren ve karar kesinleştikten sonra kesin olarak kendisine verilmesini istedi ve 250 bin lira da manevi tazminat talep etti.

Op. Dr. Özgür D.'nin avukatı Bahar Uluhan boşanma dilekçesinde, müvekkili olan doktor Özgür D.'nin eşini mutlu etmek için elinden geleni yaptığını ancak eşi Özge D.'nin kavgacı ve geçimsiz tutumları sebebiyle taraflar arasında aile yaşantısının kalmadığına yer verdi. Doktor Özgür D.'nin mesleği gereği iş ve sosyal çevresinde sayılan, sevilen biri olduğunu belirten Uluhan, dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Özge D.'nin kıskançlık krizleri müvekkilin iş hayatındaki saygınlığını ciddi derecede etkileyecek duruma gelmiştir. Müvekkilimin yanında yıllardır çalışan diyetisyen hanımı sürekli telefonla aramış, iş yerine giderek, 'eşimle aranızda ilişki mi var' diye sorması üzerine diyetisyen hanım 2 ay sonra işten ayrılmıştır. Muayenehaneye baskın yapma kastıyla sürekli gelen Özge D., doktor beyin sekreterine 'Özgür'ün bugünkü programı nedir, nereye gidecek hepsini söyle' şeklinde sorular sormuştur"

Avukat Bahar Uluhan ayrıca dilekçede, doktorun ofisine gizlice hacker ile gelen Özge D.'Nin tüm iş bilgisayar ve telefonlarında şifreleri kırdırdığını, eşinin telefonuna program yükleyerek tüm konuşmalarını dinleyip, mesajlarını okuduğuna da yer verdi.

Op. Dr. Özgür D. peşine dedektif takan ve telefonla tehdit ve taciz edip, hakaret eden eşine karşı koruma kararı aldırdı. Avukatı tarafından 12. Aile Mahkemesi'ne verilen talepler doğrultusunda mahkeme Özge D.'nin doktor eşi Özgür D.' ye karşı "Şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla veya sair suretle 2 ay rahatsız etmemesine" karar verildi. Mahkeme kararına uyulmaması durumunda zorla hapsinin uygulanacağı ifade edildi. Çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: Sabah