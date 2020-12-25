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Gündem DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gündem

DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 04:38:00 - 2020-12-25 04:44:24
DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için kent genelinde 7 ilçede önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.

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