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Yerel DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi
Yerel

DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'deki operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi bu sabah sıkı güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 11:26:00 -
DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne hem finans hem de ekipman sağlayan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK raporu bulunan İ.H., A.A., Y.A. ve M.N.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah sıkı güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

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