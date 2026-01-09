DEAŞ operasyonunda 1 gözaltı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ı sosyal medya hesabından savunduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Vezirköprü ilçesinde O.A. (26) adlı inşaat işçisine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

