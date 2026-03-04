  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran savaşı sürerken İsrail Savunma Bakanı Katz'dan alçaklığın daniskası! Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu Bebek katili Siyonistler alçaldıkça alçalıyor! Hamaney’in halefini öldürme tehdidi İlaç niyetine içilen o çaylar karaciğeri bitiriyor diyerek duyurdu: Onkoloji cerrahı uyardı 'Hürmüz Boğazı kontrolümüzde' diyerek duyurdular: Geçeni İHA ve füzelerle vururuz Gözümüzün içine baka baka yapıyorlar üstelik: Dijital ekran bağımlılığı çocuklarda kabızlığın... İran’da çıkan ateş gerilimi artırdı! Yeni bir savaş ihtimali gündemde Opel’de mart ayı avantajları! Bu fırsatlarla araç sahibi olmanın tam zamanı! İran savaşı sürerken Türkiye'nin gözünün içine baka baka S-400'ler resmen alınıyor Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'
Spor
7
Yeniakit Publisher
Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet

Her şey yoluna girmişken olmayacak şey oldu yine... 'Yok artık' dedirten gelişme sonrası yönetim düğmeye bastı

#1
Foto - Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet

Galatasaray, UEFA ile ceza diplomasisi yürüterek 'erteleme' sözüyle Liverpool deplasmanına taraftar götürmeye hazırlanıyor. Ada’da 'Aslan' laneti hortladı. Şampiyonlar Ligi randevusu öncesi lig sonuncusuna yenilen Liverpool’da Arne Slot için istifa sesleri yükseliyor!

#2
Foto - Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet

UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray’a 40 bin euro para cezası ve Liverpool deplasmanı için seyircisiz oynama cezası verdi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim hemen harekete geçti.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet

UEFA ile temas kuran Galatasaray, bu cezanın "tekrarı halinde uygulanmak üzere" ertelenmeli bir cezaya dönüştürülmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik randevu öncesinde lig sonuncusu Wolverhampton’a 2-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren İngiliz devi için bu tablo oldukça tanıdık.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet

Liverpool, daha önce Galatasaray’a yenildiği Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de ligde Crystal Palace’a 2-1 kaybetmişti. Yine bir Galatasaray maçı öncesi, yine bir 2-1’lik mağlubiyetle sarsıldılar.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet

Wolves mağlubiyeti bardağı taşırdı. Sosyal medyada kampanya başlatan Liverpool taraftarları, teknik direktör Arne Slot için istifa tweetleri atarak yönetime baskı yapmaya başladı. Bu arada BBC Liverpool Muhabiri Aadam Patel, İngiltere’deki atmosferi şu sözlerle özetledi:

#6
Foto - Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet

- Kimse ilk maçı unutabilmiş değil. Galatasaray, lig aşamasındaki performansıyla sadece puan değil, Liverpool’un saygısını da kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail'e ağır misilleme
Dünya

İran'dan İsrail'e ağır misilleme

İsrailli yetkililer, İran’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik hava saldırısında 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılara olay yerin..
Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap
Dünya

Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan “Trump Türkiye’ye İran’a saldı..
Ruslar o konuda Araplardan aşırı korkuyor!
Dünya

Ruslar o konuda Araplardan aşırı korkuyor!

Sergey Lavrov, Orta Doğu’daki çatışmaların İran ve bölge ülkelerini nükleer silahlanmaya yöneltebileceğini dile getirdi. Ancak tehdidi yalnı..
İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı
Gündem

İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Aslanın Kükreyişi" ve "Destansı Öfke" operasyonları dördüncü gününde (3 Mart 2026) Tahran’da kat..
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor
Dünya

ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçt..
İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı
Dünya

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

İran’ın Tel Aviv ve çevresine yönelik yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi. Kentte sirenler çalarken, önce kamikaze İHA’ların ardından ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23