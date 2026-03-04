Sıcak gelişme: Galatasaray'dan UEFA'ya söz! Liverpool'da aynı lanet
Galatasaray, UEFA ile ceza diplomasisi yürüterek 'erteleme' sözüyle Liverpool deplasmanına taraftar götürmeye hazırlanıyor. Ada’da 'Aslan' laneti hortladı. Şampiyonlar Ligi randevusu öncesi lig sonuncusuna yenilen Liverpool’da Arne Slot için istifa sesleri yükseliyor!
UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray’a 40 bin euro para cezası ve Liverpool deplasmanı için seyircisiz oynama cezası verdi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim hemen harekete geçti.
UEFA ile temas kuran Galatasaray, bu cezanın "tekrarı halinde uygulanmak üzere" ertelenmeli bir cezaya dönüştürülmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik randevu öncesinde lig sonuncusu Wolverhampton’a 2-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren İngiliz devi için bu tablo oldukça tanıdık.
Liverpool, daha önce Galatasaray’a yenildiği Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de ligde Crystal Palace’a 2-1 kaybetmişti. Yine bir Galatasaray maçı öncesi, yine bir 2-1’lik mağlubiyetle sarsıldılar.
Wolves mağlubiyeti bardağı taşırdı. Sosyal medyada kampanya başlatan Liverpool taraftarları, teknik direktör Arne Slot için istifa tweetleri atarak yönetime baskı yapmaya başladı. Bu arada BBC Liverpool Muhabiri Aadam Patel, İngiltere’deki atmosferi şu sözlerle özetledi:
- Kimse ilk maçı unutabilmiş değil. Galatasaray, lig aşamasındaki performansıyla sadece puan değil, Liverpool’un saygısını da kazandı.
