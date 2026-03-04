4 Mart 2020: İsmail Coşar'ın vefatı (Kocatepe Camii’nin ilk Müezzini)

1950 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.



Bursa’nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi’nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birine, dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekâleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Ankara Radyosu’nda okuduğu Kur’an-ı Kerim ile sesini Türkiye’ye duyuran Coşar, müezzinlik görevine 1972 yılında Ankara’nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camii’nde başladı.







Ankara Maltepe Camii’nde 1974 yılında düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT’nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.



Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camii’nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın süre bu camide görev yaptı.







Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası Ankara’da ilk selayı İsmail Coşar okudu.







4 Mart 2020’de Ankara Polatlı’da meydana gelen trafik kazasında İsmail Coşar ve eşi hayatını kaybetti.