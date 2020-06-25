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Dünya

DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı

Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 6 terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:07:00 -
DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı

Musul Polis Müdürü Leyt Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine harekete geçen polis güçlerinin, Musul'un doğu yakasında 3 semtteki adreslere eş zamanlı baskın düzenlediğini belirtti.

Baskınlarda DEAŞ'lı 6 teröristin yakalandığını söyleyen Ahmed, söz konusu kişiler hakkında terör yasasının 4'üncü maddesine göre daha önceden yakalama kararı bulunduğunu aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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