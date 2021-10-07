De Souza'dan Galatasaray açıklaması!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza, öğrencilerle çevrim içi olarak bir araya gelirken, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı, Siyah-Beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalar yaptı ve "Hayatımda unutamadığım iki golü de Galatasaray'a attım" dedi.

Çevrim içi buluştuğu öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulunan 32 yaşındaki Brezilyalı, şunları söyledi: Birlikte oynadığım en iyi 10 numara kim derseniz, karakteri olarak gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok yetenekli, çok farklı bir oyuncu olarak gördüğüm Alex Teixeira diyebilirim. Hayatımda unutamadığım iki golü de Galatasaray'a attım.

Birincisi Fenerbahçe'de son dakikada attığım gol, ikincisi de geçen sezon maç 0-0 giderken yine Galatasaray'a kaşı bulduğum gol. Bunlar benim için çok önemli. Beşiktaş'ta ve Türkiye'de çok şampiyonluklar kazanmayı, iyi izler bırakmayı hedefliyorum. Özellikle çalıştığım ortamda, kulüpte hem gençlere örnek olmayı; başkanımızdan tutun tesislerimizde çalışıp temizlik yapan insanlara kadar herkesin buradan gittikten sonra beni iyi hatırlamalarını istiyorum.