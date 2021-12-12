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Spor De Jong, Kadıköy'e geliyor!
Spor

De Jong, Kadıköy'e geliyor!

Ocak ayında takıma kaliteli bir golcü kazandırmak isteyen Fenerbahçe'ye, İspanya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı golcü Luuk de Jong, Kadıköy yolcusu olabilir...

Yeniakit Publisher
2021-12-12 16:53:00 -
De Jong, Kadıköy'e geliyor!

Ocak ayında takıma kaliteli bir golcü kazandırmak isteyen Fenerbahçe'ye İspanya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı golcü Luuk de Jong, Kadıköy yolcusu olabilir...

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kaliteli bir santrforu kadrosunda görmek istiyor. İspanyol gazetesi Oglobo.com, Barcelona'da bekleneni veremeyen Hollandalı golcü Luuk de Jong'un için sarı-lacivertlilerin harekete geçtiğini yazdı. Habere göre, yıldız futbolcunun sözleşmesi ocak ayında Barcelona tarafından feshedilecek ve kulübü Sevilla'a dönecek. Ardından De Jong, Fenerbahçe'ye katılacak.

Luuk de Jong, bu sezon 10 kez giydiği Barcelona forması ile 1 gol kaydetti.

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