De Facto’nun halka arz fiyatı 12.5-15 lira arasında olacak

DeFacto’nun halka arz edilecek payları için 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanacak.

Ek satış dahil yüzde 29,81 hissesi halka arz edilecek işlem kapsamında yaklaşık 68,5 milyon adet hisse yatırımcılara satılacak.

BÜYÜMEYE KAYNAK OLUŞTURACAK

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Halka arz ile beraber kurumsallaşma sürecimizi devam ettirerek uluslararası piyasalardaki kredibilitemizi arttırmayı hedefliyoruz. İhraç edilen yeni paylar sonucundaki halka arz kaynaklarını ise yurtiçinde ve yurtdışında büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde ve borç kaldıraç oranının düşürülmesinde kullanmayı planlıyoruz” dedi.