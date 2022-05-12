De Bruyne şov yaptı

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında lider Manchester City, Wolverhampton'a konuk oldu.

Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladığı maçı 5-1 kazanan Manchester City, puanını 89 yaparak en yakın takipçisi Liverpool'a puan farkını tekrar üçe çıkarttı. 50 puanda kalan Wolverhampton'ın tek golü ise Leandre Dendoncker'den geldi.

Kevin De Bruyne'nin tarihi gecesi

Mücadeleyi 4 golle tamamlayan Kevin De Bruyne, OPTA verilerine göre Premier Lig tarihinin en erken üçüncü hat-trick'ini yaptı. Öte yandan Belçikalı oyuncu, Frank Lampard ve Georginio Wijnaldum'un ardından Premier Lig'de bir maçta 4 gol atan üçüncü oyuncu unvanını elde etti. Frank Lampard, 2 kez bu başarıyı tekrarlarken Wijnaldum, Newcastle United forması giydiği dönemde bir maçta ağları dört kez havalandırmıştı.

Wolverhampton karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için büyük bir adım daha atan Manchester City, ligin 37. haftasında deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Wolverhampton ise ligden düşmesi kesinleşen Norwich City'yi ağırlayacak.

Liverpool, Manchester City'nin puan kaybını bekleyecek

36 haftası tamamlanan Premier Lig'de Manchester City, Liverpool'un 3 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Manchester City, ligin son 2 haftasında West Ham United ve Aston Villa ile karşılaşacak. İkinci sıradaki Liverpool ise Southampton ve Wolverhampton'la mücadele edecek.

Manchester City'ye Premier Lig şampiyonluğu için dört puan yeterli olurken Liverpool, sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmek için Manchester City'nin en az bir maçını kaybetmesini bekleyecek.

Manchester City, son iki maçından birini kaybedip, birini kazanırsa Liverpool'un şampiyonluk için iki maçını kazanıp Manchester City'nin toplam averajını geçmesi gerekecek. Manchester City, 36. hafta itibariyle toplam averajda Liverpool'un 7 gol önünde bulunuyor.