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Yerel Dayılarla yeğenler birbirine girdi! Yaralılar var
Yerel

Dayılarla yeğenler birbirine girdi! Yaralılar var

Şanlıurfa'da alacak verecek meselesi nedeniyle dayılar ile yeğenleri arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kardeş yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 06:55:00 -
Dayılarla yeğenler birbirine girdi! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Mızar yolunda meydana geldi.

İddiaya göre dayılar ile yeğenleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kardeş olan dayılar Kadir U. ile Mehmet U. yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Kadir U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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