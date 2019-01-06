Dayanışma ruhuyla güçlenerek büyüyoruz

Gayrimenkul sektöründe sessiz sedasız ama güçlü adımlarla ilerleyen Bahaş Holding, başta İstanbul olmak üzere farklı illerde yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Kentsel dönüşüm konusunda ilk adımı Gaziosmanpaşa’da atan BAHAŞ’ın Üsküdar’ın geleceğine dönük planları da var. Sağlık ve oyuncak sektöründe de atılım planları olan Bahaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, bu haftaki PATRON SÖZÜ’ne konuk oldu. İkinci nesil yönetici olarak şirketlerini büyütmeyi hedefleyen Bahadır, ortak geliştirilebilecek projelere açık oldukları mesajını verdi. Bizleri, Giyimkent’te yer alan holding merkezinde ağırlayan Abdüssamet Bahadır, sohbete Bahaş Holding’in hikâyesini anlatarak başladı.

Erzincan’dan gelip İstanbul’da büyüdük

Şirketlerin temellerini 1990’lı yıllarda babam ve amcam attı. Daha önce ortaokulu ve liseyi okumak için Erzincan’dan İstanbul’a gelmişler. Farklı sektörlerde çalışmışlar. Hastane ve inşaat derken taahhüt işine girildi. Amcam 2011 de rahmetli oldu ve babam tek başına devam etti. Ben üniversitede okurken aynı zamanda çalışıyordum. Okulu bitirince bifiil işin operasyon tarafına geçtim. Böylece amcamın yürüttüğü operasyon tarafını devralmış oldum. Aile şirketi olarak iş bölümümüz var. Ben idari işler, konut, satış, finans taraflarına bakıyorum. Benden 1.5 yaş büyük olan ağabeyim ise daha çok saha ve taahhüt işleriyle ilgileniyor.

İnşaatla büyüdük

Birçok taahhüt işi yaptık ama babam ilk zamanlarda konut işine girmeyi düşünmemiş ve planlamamış. İlk önce bir kooperatif kurarak Arnavutköy’de bir villa projesi yaptık. Esenyurt’ta kat karşılığı Bahadır konutlarını yaptık. Esenyurt Belediyesine devlet hastanesi yaparken para yerine arsa verdi. Arsalar zaman içinde değerlendi. Bu durum bizim markalı konut üretimi yapmamızda rol aldı. Bugünkü rakamıyla 1 milyar 300 milyonluk taahhüt projesi yapmışız. Biz de yapım tarafında bulunmaya karar verdik. Gaziosmanpaşa’da (GOP) kentsel dönüşüm projemiz var

GOP’a kimlik katacak proje

GOP’ta 70 dönüm içerisinde 2 bin 500 – 3 bin dairelik bir projemiz var. Etap etap ilerliyoruz. İlk etap başladı. Bu işleri belediyenin GOPAŞ şirketi organize ediyor. Halktan dönüşüm yerini alıp firmaya veriyor. Hak sahiplerinin kirasını GOPAŞ’a gönderiyoruz GOPAŞ da maliklere gönderiyor. Daha önce oraya giren firmalar oldu. Biz sonradan ortak olarak başladık. Projenin birinci etabı Mevlana mahallesinde Avrupa Konutları Tem 2’nin hemen yanı başındayız. Zaten bizim arazinin içinde Metro durağı var. İlk 400 konut bitmek üzere.

Sonuç olarak kentsel dönüşümde ilk tecrübemiz GOP oldu. Biz bunun devamına start vermek istiyoruz. Projemiz GOP’a kimlik katacak ve bölge için çıkış noktası olacak.

Bizde durmak yok, üretime devam

Geçen yıla yüksek bir enerji ile girdiklerini söyleyen Bahadır, 2018’de sektörde bir duraklama oldu ama bunun sürekliliğinin söz konusu olmayacağı tahmininde bulunarak şöyle konuştu: ’’2019’un düz bir çizgi ile dengeleme yılı olacağını düşünüyoruz. Şirket olarak elimizdeki stokları eriteceğiz. Meydan Ardıçlı, N Logo, GOP, Sembol İstanbul’da var olan stoklar için tüketicilere cezbedecek seçenekler sunacağız. Ayrıca Fikirtepe’de taahhüt projemiz var. Bir de Üsküdar’da geliştirdiğimiz bin 500 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi bulunuyor. İnşaatı durdurmuyoruz. İlk projemizde belediyeden onaylandı. Hak sahipleriyle anlaşmaya devam ediyoruz. Üsküdar’ın geleceğine inanıyoruz ve araştırmalarımız devam ediyor. Konya’ya da kentsel dönüşüm için gittik incelemelerde bulunduk. Tek tek bakıp değerlendirme yapıyoruz. Ancak somutlaşmış bir şey yok.

Oyuncak sektörüne de girdiklerini söyleyen Bahadır, KANZ markasıyla yerli üretime ağırlık vereceklerini kaydetti.

Başarısı ödülle taçlandırıldı

Bahaş Holding, Capital Ekonomist dergilerinin düzenlediği “Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri 2018 Real Estate Stars” araştırmasında “en fazla konut satışına imza atan şirketler” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, ‘’İnşaat müteahhitliği ve gayrimenkul geliştirme konusunda deneyim sahibi olan Bahaş Holding, 28 yıldan beri ayrıca inşaat, taahhüt, sağlık, turizm, tarım ve hayvancılık, oyuncak, akaryakıt, satış ve pazarlama, proje yönetimi, savunma sanayi ve teknoloji gibi farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çalışan Bahaş Holding, bu deneyimini dört farklı projeye taşıdı. Geliştirme aşamasında olan projelerimiz devam ediyor. Bundan sonra çıtayı daha yükseklere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Güçbirliğini önemsiyoruz

Holding olarak katma değeri yüksek projeleri yapabilecek kapasitedeyiz. Bugüne kadar 100’den fazla taahhüt projesi yaptık. TOKİ’den Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerinden diğer kamu kuruluşlarına kadar devletin bütün kademelerine farklı projeler yaptık. Son olarak Esenyurt’ta konumlanan Meydan Ardıçlı veya N Logo projelerini de tek başımıza yapabilirdik ama biz elbirliği, güç birliği yapalım diye düşündük. Birlikte ve ortaklı işler ile iş paylaşımı ve güveni önemsiyoruz.

Durmaktansa paylaşmak daha iyidir

Böyle bir zamanda ortaklıklara açık olmak gerek. Biz bu konuda sağlam adımlarla ilerleyen ortaklıkları tercih ettik. Örneğin Özyurtlar bunlardan birisi. 2019 sonrası için örnek bir şirket modeli ile ilerlemek için işbirliğimizi geliştirebiliriz. Dayanışma ruhunu ortaya koyacak model mevcut olduktan sonra durmaktansa paylaşmayı tercih ederiz. Şimdi güçbirliği zamanı. Herkes kendi gücüyle birbirine kenetlenerek yokuşları aşıp düzlüğe ulaşabiliriz.

Dedikodular üzücü ama formül var

Kendini çeviremeyen şirketlerle ilgili dedikodular olabiliyor. Konkordato başvurusu iflas gibi üzücü gelişmeleri de duyuyoruz. Konkordato ilan edilen şirketlere baktığımızda, bir çoğu kriz gelmeyecek gibi hareket etti. Baktılar ki kriz ortamı geldi 1 ay içinde korkordato ilan ettiler veya iflas ettiler veya bir sürü sıkıntı yaşadılar. Bunlardan ders alan, riskleri olan ve birleşmelere yaklaşmayan firmaların 6 aylık ve bir yıllık plan yapılması lazım. Ayakta duran şirketler bunu yaptıkları için şu an ayaktalar. Biz hep kriz yönetimi yapıyoruz. Kriz kapıyı çalmadan önce önlem alınsa ne dedikodu çıkar ne de diğer üzücü gelişmeler yaşanır.

Dayanışma ruhuyla büyüdük

Şirketimizin en fazla önem verdiği konulardan birisi de fikirlerimizi açıkça paylaşabilmemiz. Yönetim kurulumuz aileden ve üç kişiden oluşuyor. Zaman zaman fikir çatışmaları olabiliyor. Ancak biliyoruz ki, geçmişten gelen tecrübeler var. Bunlar, zamanla kazanılan iyi kıymetlere dönüşüyor. Olumsuz şeyler de işi yavaşlatıyor. Bazen büyükler bize hak veriyor, bazen de biz onlara. Sonuçta bugünlere dayanışma ruhuyla gelerek büyüdük.

Faizle mücadele daha etkin olmalı

Kabine inşaat sektörü için bir çaba gösteriyor. Bu konuda gayretlerini esirgemeyen Murat Kurum’u kutluyorum. KDV ve tapu harcı indirimlerinin devamını sağlaması iyi oldu. Konut sektöründe, yerli piyasada alımlarda yaşanan düşüklüğün temel nedenlerinden birisi faizdir. Alım gücünün artırılması veya desteklemesi için enflasyonla mücadelede olduğu gibi faizle de bir mücadele süreci başlatılmalı. Canlanma yaşanması için oranların daha da aşağı inmesi gerekiyor.

Öte yandan; inşaat şirketlerine sağlanan kredi faizlerinin de düşmesi lazım. Şu anda uygulanan faiz oranı yıllık 23-24 seviyesinde. Bu oranlara bakarak kim yatırım için adım atabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şefkatli bir lider

Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip beyin bir lider olarak en çok dik duruşunu seviyoruz. Sert mizaçlı ama bana göre mizacının olması lazım. Sert görünüyor ama şefkatli ve insanlara gerektiği gibi yaklaşım sergileyip geniş çevreleri kucaklıyor.

Gezmenin yeri başka

Eğitimimi ihmal etmedim. Çalışırken yüksek lisans tamamladım. 3 kız babasıyım. Gezerek sosyalleşmeye çalışıyorum. Birçok ülkeye seyahat ettim. Güney Kore, Avrupa tüm Ortadoğu ülkelerini gördüm. İş seyahatine gittiğimde de ülkelerin demografik yapılarını, hayat tarzlarını ve mimari yapıları incelerim. En çok da Afrika’yı merak ediyorum.

Babam rehberim oldu

Babam, Saim Bahadır dürüst, ilkeli ve paylaşımcı bir insandır. İyi bir gözlemci ve analizcidir. Onun tecrübelerinden yararlanıyorum. Kendimi bildim bileli siyasetin içerisinde. Senelerdir belediyelere iş yaptığımız için buraların sorunlarını ve çözüm yollarını biliyor. Güngören’de de emeği var. Güngörenlilere vefa borcunu ödemek ve şehri emin olmak için yerel seçimlerde Güngören Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu ama adaylık nasip olmadı. Hayırlısını diliyoruz.

Geleceğin yatırımı: Yapay zekâ

Bir inşaat şirketinin yöneticisi olarak arsa yatırımı yapmamız doğal. Ama benim gelecekle ilgili ağırlıklı yatırım planım bilişim ve yapay zeka üzerine olacak. Londra’da startup projelere ufak yatırımlarım oldu, bazı projelerin de içinde bulundum. Teknoloji ve yapay zekâ yatırımlarını cazip buluyorum.

TMSF ile irtibatlıyız

Şu anda TMSF’nin yönetimlerine el koyduğu birkaç yerle ilgileniyoruz. Kadıköy Fikirtepe’de odaklandığımız ve fizibilite yaptığımız yerler var. Gözlemliyoruz…Net bir şey söyleyemem.

Ben olsaydım...

Özellikle İstanbul’un eski tarihi yapısına uygun yapılar dışında yapılara izin vermezdim. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesine büyük görev düşüyor. Yurtdışında tarihi korumak için neler yaptıklarını görüyoruz. Tarihi bina ve modern binanın yan yana görüldüğü hiçbir ülke yok. Ne Londra’da ne Bakü’de ne Azerbaycan’da... Eskinin yanına inşa edilen bir yeni yapı varsa bile, bunları eski görünümlü inşa ederek şehrin mimarisini koruyorlar. Biz de bunu başarmalıyız. (Abdüssamet Bahadır)