Davutoğlu'nun tetikçisi yine yaptı yapacağını

Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Akif Beki, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri yumuşatma girişimine de burun kıvırdı. İşte, her geçen gün daha da kronik bir muhalif haline gelen Beki'nin Karar'daki o yazısı:

"Muhalefet, Birleşik Arap Emirlikleri’yle yakınlaşmayı sorguluyor.

(...) Ne değişti de tekrar kardeşimiz oldular?

Niye kavga ettiğimiz de, neden barıştığımız da açıklığa kavuşturulmadı.

Doğrusu, baştan gemileri yakmamak, köprüleri atmamaktı.

(...) AK Parti, “diklenmeden dik durma” dış politikasını terk ederken eleştiren biri olarak, manevrasını destekliyorum.

Geri dönsün de neye borçluyuz bu dönüşü?

(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abu Dabi ziyareti başarılı geçti, ne ala!

Ama normalleşmeye sevinmek, sorulması gerekenleri sormaya mani değil. (...)"