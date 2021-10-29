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Gündem Davutoğlu’nun “hafız” yazarı bunu da yaptı! Ocaktan’dan “çapulcu” ağzı
Gündem

Davutoğlu’nun “hafız” yazarı bunu da yaptı! Ocaktan’dan “çapulcu” ağzı

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde ise Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, “Gezi ağzı” ile konuşup Osman Kavala'ya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:51:00 -
Davutoğlu’nun “hafız” yazarı bunu da yaptı! Ocaktan’dan “çapulcu” ağzı

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde ise Ankara temsilciliği yapan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan ve hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, son olarak “Gezi ağzı” ile konuşup muhalif çizgisini başka bir boyuta taşıdı. 

 

Geri vites yapan Batılı ülkeler değil, AK Parti imiş

 

10 büyükelçinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı üzerine başlayan krizin iktidarın geri adım atmasıyla çözüldüğünü belirterek Batılı ülkelerin geri vitesini AK Parti yapmış gibi lanse eden Ocaktan, “Maalesef dış politikada atılan her adımı içeriye mesaj vermeye endeksleyen siyasi iktidar, acımasız hamaset edebiyatıyla insanları hayal dünyasında yaşamaya mahkum etmiş bulunuyor. (…) Galiba Türkiye ve dünya gerçekliğinden kopan iktidara da, ekmeğinin büyümesinden çok icat edilmiş zaferlere, hamaset söylemlerine itibar eden ve Kavala’nın dört yıldır hiçbir hukuki dayanak olmadan cezaevinde tutulmasını umursamayanlara hatırlatmak gerekiyor; mesele Osman Kavala meselesi değil ki” diyerek, üç-beş ağaç bahane edilerek başlatılan Gezi ayaklanması sırasındaki “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı?” mottosuna gönderme yaptı.   

 

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