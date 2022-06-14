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Medya Davutoğlu'nun gazetesi Sözcü ve Cumhuriyet'e ayak uyduruyor! TOGG'a algı operasyonu
Medya

Davutoğlu'nun gazetesi Sözcü ve Cumhuriyet'e ayak uyduruyor! TOGG'a algı operasyonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi, yapımı devam eden TOGG fabrikası yolunda meydana gelen kazada yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak algı operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 15:13:00 - 2022-06-14 15:16:57
Davutoğlu'nun gazetesi Sözcü ve Cumhuriyet'e ayak uyduruyor! TOGG'a algı operasyonu

Bursa’da yerli otomobil TOGG fabrikasının yapımı devam eden yolunda meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi ise söz konusu haberi skandal bir bakış açısıyla duyurdu.

Türkiye’nin kendi yerli arabasını üretmesini hazmedemeyen Karar, TOGG projesini kötülemek amacıyla şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu.

Karar, TOGG fabrikasının yapımı devam eden yolunda meydana gelen kazanın haberinde "TOGG fabrikasının yolunda feci kaza: Çalışmalar durduruldu" başlığının yanı sıra Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un fotoğrafını kullanarak büyük bir algı operasyonuna imza attı. Kazayı sanki yerli otomobil yapmış gibi göstermeye çalışan Karar'ın milli projeden neden bu kadar rahatsız olduğu merak ediliyor.

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