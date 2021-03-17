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Gündem Davutoğlu'ndan, HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin ilk açıklama!
Gündem

Davutoğlu'ndan, HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin ilk açıklama!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör sevici HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin "Siyasi partileri kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 21:18:00 - 2021-03-17 22:44:51
Davutoğlu'ndan, HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin ilk açıklama!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.

"Parti kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz"

Twitter hesabından görüşlerini açıklayan Davutoğlu, parti kapatmanın karşısında olduklarını ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız." dedi.

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Yorumlar

bir de SIYASI PARTININ, TERORUN VE MILLI MENFAATLERE SIYASI PARTILERIN KATKISINI TANIMLA AHMET BEY!

.......turkiyenin partisi olmak ne demek
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alper

hayinler bu kadarmi türkiye düşmanlarını sever oldular hayinler topluluğu aynı bir örümcek ağı gibidir
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